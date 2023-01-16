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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:25

Защитник «Зенита» Захаров получил серьезную травму колена

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Денис Захаров выбыл из строя с разрывом передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщает сайт клуба.

Игрок травмировался 10 января во время матча против «Локомотива-Кубань» (73:71) в рамках Единой лиги ВТБ. В результате углубленного медицинского обследования у игрока выявили разрыв связки.

В ближайшие дни защитник перенесет операцию.

В нынешнем сезоне Захаров провел за сине?бело?голубых 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 5,4 очка и 1,5 передачи.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7779
ФК Зенит
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