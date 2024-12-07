Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:34

Жбанов о персональной опеке Аврамовича: «Я выиграл эту дуэль»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов рассказал «СЭ» о противостоянии с игроком ЦСКА Алексой Аврамовичем. В матче лидеров чемпионата сине-бело-голубые переиграли армейцев (82:78).

«Он набрал всего пять очков и ни одного, когда против него защищался я. Так что я выиграл эту дуэль. Главное же, что победила команда. Мы взяли реванш за неудачную игру в Москве», — отметил «СЭ» Жбанов.

Жбанов набрал 3 очка, сделал 1 передачу и 1 перехват.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке.

БК Зенит
БК ЦСКА
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
В Крыму допустили самораспад Украины после окончания конфликта
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ о судействе двух матчей
Сегодня
Вчера
Неделя