Жбанов о персональной опеке Аврамовича: «Я выиграл эту дуэль»

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов рассказал «СЭ» о противостоянии с игроком ЦСКА Алексой Аврамовичем. В матче лидеров чемпионата сине-бело-голубые переиграли армейцев (82:78).

«Он набрал всего пять очков и ни одного, когда против него защищался я. Так что я выиграл эту дуэль. Главное же, что победила команда. Мы взяли реванш за неудачную игру в Москве», — отметил «СЭ» Жбанов.

Жбанов набрал 3 очка, сделал 1 передачу и 1 перехват.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке.