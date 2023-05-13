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Единая лига ВТБ

Сегодня, 02:41

Зайцев: «УНИКС приложит максимум усилий для повторения гостевого успеха»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник УНИКС Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани».

«Наша подготовка к четвертому матчу серии проходит в штатном режиме. Мы проанализировали игру и разобрали ошибки. Ожидаем напряженной встречи: после неудачи соперники предстанут сверхмотивированными. Со своей стороны планируем внести коррективы и исключить провалы. Приложим максимум усилий для повторения гостевого успеха», — приводит официальный сайт клуба слова Зайцева.

УНИКС ведет в серии 2-1. Четвертый матч состоится на паркете «Локомотива» в субботу, 13 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=lokomotivkuban-vs-uniks-prevyu-match--4-
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Вячеслав Зайцев
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