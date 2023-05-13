Зайцев: «УНИКС приложит максимум усилий для повторения гостевого успеха»

Разыгрывающий защитник УНИКС Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани».

«Наша подготовка к четвертому матчу серии проходит в штатном режиме. Мы проанализировали игру и разобрали ошибки. Ожидаем напряженной встречи: после неудачи соперники предстанут сверхмотивированными. Со своей стороны планируем внести коррективы и исключить провалы. Приложим максимум усилий для повторения гостевого успеха», — приводит официальный сайт клуба слова Зайцева.

УНИКС ведет в серии 2-1. Четвертый матч состоится на паркете «Локомотива» в субботу, 13 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.