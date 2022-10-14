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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:24

«Зенит» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Мария Гусева

«Зенит» дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:71.

Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Трей Томпкинс, набравший 14 очков.

У саратовского клуба 15 очков на свой счет записал Евгений Колесников.

«Зенит» в следующем матче сыграет против «Енисея» 18 октября. «Автодор» встретится с «Минском» на день раньше.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 92:71 (18:21, 26:19, 27:12, 21:19)

14 октября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Автодор
БК Зенит
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