Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:24

«Зенит» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Зенит» дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:86.

Саммы результативным игроком матча стал форвард сине-бело-голубых Дуэйн Бэйкон, набравший 23 очка.

«Зенит» одержал вторую победу на старте сезона. «Автодор» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 103:86 (26:24, 23:23, 25:21, 29:18)

З: Бэйкон (23 очка), Спеллмэн (21), Мун (16), Жбанов (16)

А: Кроуфорд (21), Кулешов (14), Беслач (12), Петенев (12)

Баскетбол
БК Автодор
БК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Футболисты из России ярко проявили себя в Европе и США
Украинского тяжелоатлета наказали за подкуп допинг-инспектора
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Associated Press раскрыло условия Киева по прекращению огня
Экс-чиновница Шинкарук внесена в перечень экстремистов и террористов
Сегодня
Вчера
Неделя