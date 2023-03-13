ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ — 72:69.

В составе армейцев самым результативных игроком стал Никола Милутинов — 19 очков. У питерцев больше всех набрал Трент Фрэйзер — 20 очков.

ЦСКА с 28 победами в 30 матчах занимает первое место в турнирной таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ.

«Зенит» прервал серию из трех побед и замыкает тройку в таблице этапа победителей. Питерцы выиграли 21 матч из 30.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 69:72 (14:20, 16:13, 22:16, 17:23)

13 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».