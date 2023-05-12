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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:17

ЦСКА обыграл «Зенит» и находится в шаге от победы в серии за третье место Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Зенит» — ЦСКА — 72:77.
Фото БК «Зенит»
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ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в четвертом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ — 77:72. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе московской команды стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. В составе команды из Санкт-Петербурга 18 очков на счету Дмитрия Кулагина.

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 72:77 (15:15, 22:23, 16:21, 19:18)

12 мая. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Зенит
БК ЦСКА
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