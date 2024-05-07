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Сегодня, 17:15

«Зенит» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» и ЦСКА сыграют в плей-офф Единой лиги ВТБ 7 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Баскетболист «Зенита» Кайл Курич.
Кайл Курич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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7 мая «Зенит» дома примет ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на паркете КСК «Арены». Она начнется в 19.15 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.10 мск. Следите за ключевыми событиями игры на официальном сайте Единой лиги ВТБ, а также по подписке на телеканале «Старт» и «Окко Спорт».

Счет в серии: 1-0 в пользу армейцев. Ознакомиться с расписанием матчей серии 1/2 финала плей-офф между «Зенитом» и ЦСКА можно с помощью нашего материала.

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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