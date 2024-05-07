7 мая «Зенит» дома примет ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на паркете КСК «Арены». Она начнется в 19.15 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.10 мск. Следите за ключевыми событиями игры на официальном сайте Единой лиги ВТБ, а также по подписке на телеканале «Старт» и «Окко Спорт».

Счет в серии: 1-0 в пользу армейцев. Ознакомиться с расписанием матчей серии 1/2 финала плей-офф между «Зенитом» и ЦСКА можно с помощью нашего материала.

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