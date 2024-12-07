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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:30

«Зенит» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Алина Савинова
Дуэйн Бэйкон и Никита Курбанов.
Фото БК «Зенит»
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«Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:78.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты петербургской команды Дуэйн Бэйкон и Ксэвьер Мун, набравшие по 20 очков. У московского клуба больше всего очков на счету Амата М'Бая — 18.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке. Питерцы не проигрывают на протяжении 10 последних матчей.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 82:78 (21:21, 25:18, 18:24, 18:15)

7 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

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Баскетбол
БК Зенит
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