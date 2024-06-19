«Зенит» договорился с Хави Паскуалем о продлении контракта

Как стало известно «СЭ», испанский специалист Хавьер Паскуаль продолжит работать в «Зените». Стороны практически договорились о всех нюансах нового контракта. В ближайшее время об этом объявят официально.

Паскуаль тренирует клуб из Санкт-Петербурга с февраля 2020 года. За это время он смог выиграть с клубом Единую лигу ВТБ, Кубок России и два Суперкубка лиги ВТБ. Также под руководством Паскуаля сине-бело-голубые впервые вышли в плей-офф Евролиги.

В завершившемся сезоне «Зенит» занял третье место в лиге ВТБ.