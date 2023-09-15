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Сегодня, 21:12

«Зенит» и УНИКС сыграют в финале Кубка Кондрашина и Белова

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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В Санкт-Петербурге состоялись полуфинальные игры ежегодного Кубка имени Владимира Кондрашина и Александра Белова.

В первом матче игрового дня УНИКС с большим трудом разобрался с «Пари НН» — 84:75. В концовке третьей четверти коллектив Зорана Лукича во многом за счет удачного выхода новичка Александара Зевича смог сократить отставание до минимума (57:55). В заключительной десятиминутке Велимир Перасович отошел от экспериментов, на площадке оставались исключительно лидеры коллектива плюс усиливающий игру со скамейки Вячеслав Зайцев. Это принесло результат. Джален Рейнольдс и Исмаэль Бако набрали львиное количество своих очков в самый нужный момент, но героем встречи однозначно стал Дмитрий Кулагин. Защитник успевал везде, собрав отличную статистику: 13 очков, 7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Лучшим у нижегородцев стал Андрей Воронцевич (13 + 4 подбора).

Второй полуфинал между «Зенитом» и МБА (81:66) держал в напряжении первые 25 минут. Затем Чави Паскуаль выпустил убойную пятерку: Фрайзер, Курич, Жбанов, Морман и Дублевич. Эти парни быстро нащупали бреши в обороне москвичей, сделав преимущество двузначным (64:53 после баззера Трента). В оставшееся время баскетболисты МБА показали очень высокий уровень контакта (со знаком плюс у москвичей стоит отметить Макара Коновалова), но остановить практически оптимальный состав хозяев не получилось. У сине-бело-голубых не хватало только Томаса Эртеля, получившего отдых перед решающим днем.

Финал и матч за третье место пройдут в субботу, 16 сентября.

Полуфиналы Кубка Кондрашина и Белова-2023

УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 84:75
«Зенит» — МБА — 81:66

БК Зенит
БК МБА
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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