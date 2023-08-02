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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:32

«Зенит» и защитник Картер расторгли контракт по соглашению сторон

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» и американский защитник Тайсон Картер договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний игрок продолжит играть в «Уникахе», за которую ранее выступал на правах аренды. Контракт защитника с питерским клубом был рассчитан до окончания сезона-2024/25.

Картер присоединился к «Зениту» в декабре 2021 года и вместе с сине-бело-голубыми выиграл золотые медали Единой лиги ВТБ-2021/2022. Защитник провел в составе команды 20 матчей, средняя статистика — 6,6 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи.

Источник: БК Зенит
ФК Зенит
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