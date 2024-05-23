В серии Единой лиги ВТБ за третье место «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом»

Стало известно расписание матчей серии Единой лиги ВТБ за 3-е место между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Первая встреча пройдет в субботу, 25 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — 14:00 по московскому времени.

«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: даты и расписание матчей серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

Первая игра: 25 мая в 14:00 мск в Санкт-Петербурге;

вторая игра: 27 мая в 19:30 мск в Санкт-Петербурге;

третья игра: 30 мая в 19:30 мск в Краснодаре;

Если потребуется.

четвертая игра: 1 июня в 14:00 мск в Краснодаре,;

пятая игра: 4 июня в 19:30 мск в Санкт-Петербурге.

Время начала матчей — московское.

«Зенит» в рамках полуфинальной серии уступил ЦСКА 2-4. «Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСу в серии 3-4.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».

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