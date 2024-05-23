23 мая, 22:00
Стало известно расписание матчей серии Единой лиги ВТБ за 3-е место между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Первая встреча пройдет в субботу, 25 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — 14:00 по московскому времени.
Если потребуется.
Время начала матчей — московское.
«Зенит» в рамках полуфинальной серии уступил ЦСКА 2-4. «Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСу в серии 3-4.
Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».
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