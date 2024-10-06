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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:10

«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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«Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде обыграл «Зенит» со счетом 83:76.

Самым результативным на паркете стал атакующий защитник петербуржцев Ксэвьер Мун, у которого 26 очков. Разыгрывающий краснодарцев Патрик Миллер набрал 19 очков.

После этого матча «Локомотив-Кубань» одержал пять побед в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице, «Зенит» с четырьмя победами — на третьей строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 76:83 (15:17, 19:15, 20:23, 22:28)

6 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань

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