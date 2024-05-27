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Сегодня, 21:30

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» во втором матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ

Трент Фрейзер (слева) и Карвел Андерсон в матче «Зенит» — «Локомотив-Кубань».
Фото БК «Зенит»
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«Зенит» одержал домашнюю победу над командой «Локомотив-Кубань» во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ — 99:96.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник сине-бело-голубых Томас Эртель, набравший 23 очка. У краснодарцев больше всего очков на счету Патрика Миллера (22).

Счет в серии стал 2-0 в пользу петербургской команды. Следующая игра пройдет 30 мая в Краснодаре.

Единая лига ВТБ

Серия за 3-е место

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 99:96 (22:28, 26:20, 26:24, 25:24)

27 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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