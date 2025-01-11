«Зенит» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» в домашнем матче Единой лиги ВТБ уступил «Локомотиву» — 98:117.

В третьей четверти гости совершили рывок, увеличив свое преимущество с «+7» до «+29».

Защитник «Локомотива» Патрик Миллер повторил личный рекорд эффективности (40 баллов), три игрока краснодарцев провели лучший матч по набранным очкам в этом сезоне — Антониус Кливленд (25 очков), Владислав Емченко (19), Дмитрий Узинский (15).

Для команды из Санкт-Петербурга, которая занимает второе место в турнирной таблице, это пятое поражение в 24 играх регулярного чемпионата, краснодарцы одержали 18-ю победу при шести поражениях и находятся на четвертой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 98:117 (30:28, 16:23, 15:32, 37:34)

«Зенит»: Мун (32 + 7 передач), Жбанов (17 + 6 подборов), Бэйкон (15), Пойтресс (13 + 7 подборов).

«Локомотив-Кубань»: Кливленд (25 + 7 подборов + 5 передач), Миллер (23 + 9 передач + 5 подборов), Емченко (19), Узинский (15), Темиров (13).

11 января. Санкт-Петербург. «КСК Арена».