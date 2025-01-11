Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:31

«Зенит» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Telegram Дзен

«Зенит» в домашнем матче Единой лиги ВТБ уступил «Локомотиву» — 98:117.

В третьей четверти гости совершили рывок, увеличив свое преимущество с «+7» до «+29».

Защитник «Локомотива» Патрик Миллер повторил личный рекорд эффективности (40 баллов), три игрока краснодарцев провели лучший матч по набранным очкам в этом сезоне — Антониус Кливленд (25 очков), Владислав Емченко (19), Дмитрий Узинский (15).

Для команды из Санкт-Петербурга, которая занимает второе место в турнирной таблице, это пятое поражение в 24 играх регулярного чемпионата, краснодарцы одержали 18-ю победу при шести поражениях и находятся на четвертой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 98:117 (30:28, 16:23, 15:32, 37:34)

«Зенит»: Мун (32 + 7 передач), Жбанов (17 + 6 подборов), Бэйкон (15), Пойтресс (13 + 7 подборов).

«Локомотив-Кубань»: Кливленд (25 + 7 подборов + 5 передач), Миллер (23 + 9 передач + 5 подборов), Емченко (19), Узинский (15), Темиров (13).

11 января. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
3
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Читайте также
В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
В Сухуме задержан устроивший перестрелку в кафе и ранивший троих человек мужчина
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
Сегодня
Вчера
Неделя