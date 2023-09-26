«Зенит» может провести прощальный матч Сергея Мони

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» отметил, что не исключает вариант приглашения экс-капитана сборной России Сергея Моню в структуру петербургского клуба.

Чемпион Европы-2007, бронзовый призер Олимпиады-2012 провел в составе команды два сезона, выиграл с сине-бело-голубыми Кубок Белова-2021/22.

— Сергей Моня объявил о завершении карьеры. У вас не было желания устроить прощальный матч для Капитана Россия?

— Есть такая идея. Возможно, мы что-то такое сделаем вместе.

— Также Моня заявил, что хотел бы остаться работать в баскетболе. Мы можем увидеть его в «Зените» в той или иной роли?

— Я не исключаю такой вариант.

На протяжении своей карьеры баскетболист также защищал цвета саратовского «Автодора», подмосковных «Химок», московских ЦСКА и «Динамо». В НБА форвард играл за «Портленд» и «Сакраменто».