«Зенит» победил «Нижний Новгород» и одержал вторую победу подряд

Сегодня, 20:59
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:67.
Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Трент Фрэйзер, набравший 28 очков.
«Зенит» одержал вторую победу подряд и занимает третье место в таблице группы А Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на пятой строчке.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 83:67 (16:18, 28:18, 15:18, 24:13)
З: Фрэйзер (28), Кулагин (12), Торопов (10)
П: Салаш (17), Лав (13), Ганькевич (10)