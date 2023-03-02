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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:59

«Зенит» победил «Нижний Новгород» и одержал вторую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:67.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Трент Фрэйзер, набравший 28 очков.

«Зенит» одержал вторую победу подряд и занимает третье место в таблице группы А Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 83:67 (16:18, 28:18, 15:18, 24:13)

З: Фрэйзер (28), Кулагин (12), Торопов (10)

П: Салаш (17), Лав (13), Ганькевич (10)

БК Зенит
БК Нижний Новгород
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