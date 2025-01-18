«Зенит» объявил о переходе Шведа

«Зенит» в соцсетях объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Шведом.

Соглашение с 36-летним россиянином подписано до конца сезона-2024/25.

За все время выступления в Единой лиге (2009-2012 и 2021-2023 за ЦСКА, 2015-2021 за «Химки») Швед четырежды участвовал в Матче звезд, признавался MVP в 2020 году. Защитник — главный снайпер турнира, на его счету 4313 набранных очка и 1311 результативных передач — абсолютные рекорды лиги. Кроме того, Швед 24 раза преодолевал отметку в «30+» очков за матч.

Швед — бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата Европы-2011 в составе сборной России, участник Матча восходящих звезд НБА-2013.

Он четырехкратный чемпион России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12), победитель Евролиги (2007/08) и Единой лиги ВТБ (2011/12) в составе ЦСКА. В составе «Химок» защитник становился MVP и лучшим бомбардиром Еврокубка (2016/17) и Евролиги (2017/18, 2020/21).

С сезона-2023/24 Швед выступал за китайский «Шаньси», который он покинул 7 декабря 2024 года.