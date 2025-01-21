«Зенит» объявил об уходе форварда Омари Спеллмена

Форвард Омари Спеллмен покинул «Зенит», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит Омари Спеллмена за время, проведенное в Санкт-Петербурге, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении сине-бело-голубых.

Отмечается, что контракт между игроком и клубом был разорван по соглашению сторон.

27-летний американец перешел в «Зенит» летом 2024 года. В этом сезоне Единой лиги ВТБ Спеллмен принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 10,7 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 0,7 передачи. Кроме того, форвард имел второй показатель в турнире по точности дальних бросков — 48,5 процента.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками.