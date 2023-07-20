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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:53

«Зенит» объявил об уходе форварда Томпкинса

Мария Гусева
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«Зенит» на официальном сайте сообщил, что американский форвард Трей Томпкинс покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«Клуб благодарит Трея за этот сезон и желает удачи в продолжении карьеры!» — говорится в сообщении «Зенита».

33-летний американец провел в Санкт-Петербурге сезон-2022/23 и был заявлен во все турниры, где принимал участие «Зенит». В Единой лиге ВТБ Томпкинс сыграл в 27 матчах, 17 раз выходил в стартовом составе и в среднем приносил сине-бело-голубым 9,3 очка и 4,1 подбора.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/8938
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БК Зенит
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