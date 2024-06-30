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Сегодня, 17:50

«Зенит» объявил об уходе капитана Андрея Зубкова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Зенита» Андрей Зубков покинул команду в связи с истечением контракта, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В заявлении клуб отметил, что Зубков продолжит карьеру в другой команде.

«Баскетбольный клуб «Зенит» выражает благодарность Андрею Зубкову за его профессионализм и вклад в развитие команды, а также желает ему успехов в дальнейшей карьере и новых спортивных достижений», — говорится в сообщении «Зенита».

Зубков выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. В конце сезона-2021/22 он стал капитаном «Зенита».

В составе «Зенита» 32-летний баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ, победителем Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок страны.

Источник: БК «Зенит»
Баскетбол
БК Зенит
Андрей Зубков
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«Зенит» объявил об уходе Карлтона в связи с истечением контракта