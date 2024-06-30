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Сегодня, 14:30

«Зенит» объявил об уходе Карлтона в связи с истечением контракта

Алина Савинова
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Центровой Джош Карлтон покинул «Зенит» по завершении срока действия контракта, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» благодарит Джоша за сотрудничество!» - говорится в заявлении питерцев.

Американский баскетболист присоединился к «Зениту» в апреле 2024 года. Он принял участие в 14 встречах за российскую команду, в среднем набирая 4,7 очка, 2 подбора и 0,6 блок-шота за матч, и стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

Ранее баскетболист выступал за «Дарюшшафак» из турецкой Суперлиги.

Источник: https://t.me/zenitbc/8156
Баскетбол
БК Зенит
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