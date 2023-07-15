«Зенит» объявил об уходе Виталия Фридзона

«Зенит» объявил о расставании с атакующим защитником Виталием Фридзоном.

37-летний спортсмен покидает команду по истечении срока контракта.

Фридзон выступал за «Зенит» с 2020 года (с небольшим перерывом в сезоне-2021/22) и выиграл вместе с командой Кубок Кондрашина и Белова, Суперкубок Единой лиги ВТБ, а также саму Единую лигу. Вместе с баскетболистом сине-бело-голубые вышли в плей-офф Евролиги в сезоне-2021/22.

В завершившемся сезоне Фридзон помог команде завоевать серебряные медали Кубка России. В Единой лиге ВТБ-2022/23 он сыграл 43 матча, средняя статистика — 3,1 очка, 1,4 подбора и 0,8 передачи.