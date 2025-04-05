«Зенит» опубликовал фото Овечкина из чемпионской раздевалки

Баскетбольный «Зенит» поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ночь на 5 апреля Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (5:3). Форвард достиг отметки в 894 гола за карьеру в лиге.

«894! Каждая следующая шайба Ови будет рекордной. Сине-бело-голубые желают Great8 побед, новых вершин и успеха в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли!» — говорится в посте клуба в Telegram.

В сезоне-2021/22 Овечкин посетил седьмой матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА, а после игры пришел в раздевалку питерцев, чтобы поздравить их с чемпионством. Клуб выложил снимок с хоккеистом «Вашингтона» и баскетболистом сине-бело-голубых Билли Бэроном.

Овечкин может стать лучшим снайпером в воскресенье, 6 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (начало игры — в 19.30 мск).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне