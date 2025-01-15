«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 22:39
«Зенит» на своем паркете обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:79.
Самым результативным игроком в составе хозев стал форвард Дуэйн Бэйкон, на его счету 18 очков и один подбор. У гостей 14 очков и три подбора в активе защитника Зака Наталла.
«Зенит» одержал 20-ю победу в 25 матчах и занимает третье место в таблице чемпионата. «Пари НН» с 14 поражениями и 11 победами — на седьмой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 94:79 (23:30, 30:17, 21:13, 20:19)
15 января. Санкт-Петербург. «КСК Арена».
УНИКС (Казань) — «Астана» — 104:57 (27:16, 29:12, 22:12, 26:17)
15 января. Казань. «Баскет-Холл».