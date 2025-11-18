Видео
18 ноября, 21:34

«Зенит» разгромил «Пари НН», Фрэйзер набрал 27 очков

«Зенит» дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 102:80.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Трент Фрэйзер, набравший 27 очков.

«Зенит» с 7 победами в 11 матчах занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, «Пари НН» идет на девятой строчке с 3 победами в 11 играх.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 102:80 (21:17, 32:24, 24:25, 25:14)

З: Фрэйзер (27), Рэндольф (25), Шаманич (14)

П: Вашингтон (23), Хоменко (20), Карпенков (13)

18 ноября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

БК Зенит
БК Нижний Новгород
ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя