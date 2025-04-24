«Зенит» и «Парма» сыграют второй матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ в четверг, 24 апреля. Встреча в спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Парма» можно будет бесплатно и в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на каналах «Матч! Страна», «Матч! Игра». Начало — в 19.25 мск. Игру также покажут на сайте Единой лиги ВТБ.

Узнать результат игры «Зенит» — «Парма» можно в матч-центре нашего сайта.

Первый матч команд во вторник, 22 апреля, завершился победой питерцев — 102:68. В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 зенитовцы набрали 83 очка и заняли первое место, пермяки с 62 очками расположилась на восьмой строчке.