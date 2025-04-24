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Сегодня, 21:37

«Зенит» удвоил преимущество в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Пармой»

Камила Абдурахманова
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«Зенит» победил «Парму» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 92:79.

Самым результативным игроком встречи стал Самсон Руженцев из «Пармы» (25 очков), у «Зенита» больше всех очков набрал Дуэйн Бэйкон (20).

Команда из Санкт-Петербурга удвоила преимущество в серии до трех побед — 2:0. Третий матч пройдет в Перми 27 апреля.

Единая лига ВТБ

1/4 финала. Второй матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма» (Пермь) — 92:79 (28:15, 19:22, 26:18, 19:24)

«Зенит»: Бэйкон (20), Хантер (14 + 5 подборов), Фрэйзер (12 + 7 передач), Пойтресс (10 + 5 подборов), Воронцевич (10), Жбанов (10).

«Парма»: Руженцев (25), Якушин (10).

24 апреля. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Счет в серии: 2-0

4
Баскетбол
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
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