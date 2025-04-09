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Единая лига ВТБ

9 апреля, 20:47

«Зенит» победил «Парму» и досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Зенита» Винс Хантер и Алекс Пойтресс.
Фото БК «Зенит»
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«Зенит» дома обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 105:90.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард гостей Самсон Руженцев, набравший 29 очков.

Благодаря победе команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе первое место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за тур до конца. Клуб выиграл 38 из 43 матчей в этом сезоне.

«Зенит» во второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.

«Парма» занимает седьмую строчку в таблице с 18 победами в 43 встречах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» — «Парма» — 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13)

З: Швед (19 + 10 передач), Пойтресс (18), Фрэйзер (17)

П: Руженцев (29), Уиттакер, Нэвелс (оба — 21)

7
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
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