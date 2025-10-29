«Зенит» дома одержал победу над «БЕТСИТИ Пармой»

«Зенит» дома обыграл «БЕТСИТИ Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:79.

У хозяев самым результативным игроком стал центровой Андрей Мартюк — 19 очков. У гостей по 19 очков набрали защитники Джейлен Адамс и Брэндан Адамс.

«Зенит» одержал четвертую победу в регулярном чемпионате и прервал 5-матчевую выигрышную серию пермской команды.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — 82:79 (24:18, 24:18, 13:22, 21:21)

«Зенит»: Мартюк (19 + 9 подборов), Фрэйзер (19 + 6 передач).

«БЕТСИТИ Парма»: Адамс Б. (19 + 6 подборов + 8 передач), Адамс Дж. (19), Сэндерс (13).

29 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена»