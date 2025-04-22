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Единая лига ВТБ

22 апреля, 21:19

«Зенит» разгромил «Парму» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

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«Зенит» дома разгромил «Парму» в первом матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 102:68.

Самыми результативными баскетболистами встречи стали форвард хозяев Дуэйн Бэйкон и центровой гостей Ройс Хэмм — оба набрали по 21 очку.

«Зенит» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч серии до трех побед состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Зенит» — «Парма» — 102:68 (22:16, 25:21, 29:14, 26:17)

З: Бэйкон (21), Жбанов (13), Пойтресс (11)

П: Хэмм (21), Уиттакер (10), Руженцев (9)

Счет в серии: 1-0

5
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
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