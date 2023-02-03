0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 04:28

«Зенит» подписал американского защитника Фрейзера

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании разыгрывающего защитника Трента Фрейзера. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

" У меня было четыре очень успешных месяца в моем первом сезоне, и я очень счастлив оказаться здесь, в «Зените». Моя первая мысль, когда мне позвонили? Я был просто поражен. Я очень воодушевился. Один из моих партнеров рассказал мне много хорошего про Россию, про «Зенит», он сказал, что это серьезный клуб, хорошая организация, отличные тренеры. Так что просто приехать и иметь возможность попробовать себя в таком клубе — это что-то особенное", — отметил Фрейзер.

За российскую команду баскетболист будет выступать под номером 0. Последним клубом 24-летнего американца был белградский ФМП. Он сыграл в 16 матчах, набирая в среднем по 20,7 очка, 2,2 подбора и 6,2 передачи.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7911
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лукич — о поражении от ЦСКА: «Первые три четверти мы выглядели достойно, а в четвертой рассыпались»