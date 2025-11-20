Видео
Сегодня, 11:05

«Зенит» подписал бывшего игрока НБА Вонле

Анастасия Пилипенко

Американский баскетболист Ноа Вонле подписал контракт с «Зенитом». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Вонле был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте НБА в 2014 году под девятым номером. Он провел в клубе один сезон, а затем, с 2015 по 2023 годы, выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».

На счету баскетболиста 373 матча в НБА, 11 из них — в плей-офф.

«Зенит» с 7 победами в 11 матчах занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ.

