«Зенит» продлил контракт с Паскуалем на один год

Как сообщал «СЭ», «Зенит» объявил о продлении контракта с главным тренером Хавьером Паскуалем. Новое соглашение рассчитано на один год — до конца сезона-2024/25.

Паскуаль тренирует клуб из Санкт-Петербурга с февраля 2020 года. За это время он смог выиграть с клубом Единую лигу ВТБ, Кубок России и два Суперкубка лиги ВТБ. Также под руководством Паскуаля сине-бело-голубые впервые вышли в плей-офф Евролиги.

В завершившемся сезоне «Зенит» занял третье место в лиге ВТБ, победив в плей-офф «Локомотив-Кубань» в серии со счетом 3-1.