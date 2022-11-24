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Единая лига ВТБ

24 ноября, 21:58

«Зенит» разгромил «Самару»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» разгромил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли со счетом 93:65.

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Трэй Томпкинс, в активе которого 16 очков. Французский разыгрывающий Томас Эртель принкс «Зениту» 14 очков. Также он совершил два подбора и отдал 16 передач.

У «Самары» больше всего очков на счету американского разыгрывающего Джордана Теодора (20).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Самара» — 93:65 (23:17, 21:14, 22:23, 27:11)

БК Зенит
БК Самара
3
1
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