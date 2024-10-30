«Зенит» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» дома одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:61.

Самым результативным игроком встречи стал Дуэйн Бэйкон из петербургской команды, он набрал 15 очков. У гостей больше всего очков на счету Ронни Харрэлла (14).

«Зенит» выиграл третий матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице. «Самара» располагается на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Самара» — 92:61 (23:13, 19:15, 22:18, 28:15)

30 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».