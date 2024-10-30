«Зенит» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 21:54
«Зенит» дома одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:61.
Самым результативным игроком встречи стал Дуэйн Бэйкон из петербургской команды, он набрал 15 очков. У гостей больше всего очков на счету Ронни Харрэлла (14).
«Зенит» выиграл третий матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице. «Самара» располагается на 10-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Самара» — 92:61 (23:13, 19:15, 22:18, 28:15)
30 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».