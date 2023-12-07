«Зенит» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Самару»

«Зенит» дома обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ — 96:58.

Самым результативным игроком у хозяев стал Кайл Курич, набравший 20 очков. В активе Томаса Эртеля дабл-дабл (17 очков+10 передач).

Лучшим у гостей был Джавонте Хокинс (20 очков).

«Зенит» занимает второе место в Единой лиге ВТБ. Петербуржцы одержали седьмую победу подряд. «Самара» идет девятой в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Самара» — 96:58 (29:14, 28:14, 15:16, 24:14)

7 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».