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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:57

«Зенит» обыграл УНИКС в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» на своей площадке обыграл УНИКС в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ — 83:71. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Трент Фрэйзер, набравший 16 очков. У казанского клуба 20 очков набрал Винс Хантер.

Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч между командами пройдет 23 апреля в Санкт-Петербурге.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 83:71 (18:16, 17:17, 21:20, 27:18)

Счет в серии: 1-2

БК Зенит
БК УНИКС
5
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