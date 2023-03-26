«Зенит» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде проиграл «Зениту» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:83.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс, набравший 19 очков. У «Зенита» отличился Артем Клименко — 15 очков.

В 1/4 финала плей-офф «Зенит» сыграет против МБА. Первый матч пройдет 1 апреля. УНИКС встретится с «Пармой», первая игра состоится также 1 апреля.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 83:78 (18:22, 23:19, 22:14, 20:23)