УНИКС обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге

УНИКС на выезде победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:76.

У гостей самым результативными игроками стали Девон Акун-Перселл (26 очков) и Джален Рэйнольдс (24 очка). У хозяев 33 очка набрал Дуэйн Бэйкон.

УНИКС одержал четвертую победу подряд в чемпионате. Казанцы с 15 победами в 20 матчах занимают третье место в таблице.

УНИКС прервал 12-матчевую победную серию «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга с 17 победами и 3 поражениями занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 76:79 (24:25, 15:22, 17:21, 20:11)

18 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».