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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:02

УНИКС победил «Зенит» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
«Зенит» — УНИКС.
Фото БК «Зенит»

2 октября стартовал новый сезон баскетбольный Единой лиги ВТБ.

В стартовом матче сезона действующий чемпион «Зенит» на своей площадке принимал УНИКС. Казанский клуб в упорной борьбе вырвал победу со счетом 82:79.

Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнолдс из УНИКСа, который набрал 22 очка. У действующих чемпионов больше всех очков набрал Игорь Вольхин (18).

УНИКС обыграл «Зенит» в гостях впервые с января 2020 года.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 79:82 (23:22, 20:22, 18:23, 18:15)

2 октября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Зенит
БК УНИКС
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