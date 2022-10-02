УНИКС победил «Зенит» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ

Сегодня, 16:02
2 октября стартовал новый сезон баскетбольный Единой лиги ВТБ.
В стартовом матче сезона действующий чемпион «Зенит» на своей площадке принимал УНИКС. Казанский клуб в упорной борьбе вырвал победу со счетом 82:79.
Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнолдс из УНИКСа, который набрал 22 очка. У действующих чемпионов больше всех очков набрал Игорь Вольхин (18).
УНИКС обыграл «Зенит» в гостях впервые с января 2020 года.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 79:82 (23:22, 20:22, 18:23, 18:15)
2 октября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».