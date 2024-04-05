«Зенит» нанес УНИКСу третье поражение подряд

«Зенит» дома обыграл УНИКС в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 91:87.

Самым результативным игроком встречи стал Ненад Димитриевич (УНИКС) — 24 очка.

«Зенит» одержал 24-ю победу в 34 играх и занимает третье место в таблице группа А. УНИКС с 25 победами и 10 поражениями опустился на вторую строчку.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 91:87 (27:24, 21:22, 18:19, 25:22)

З: Эртель (23), Фрэйзер (18), Хантер (17)

У: Димитриевич (24+9 передач), Рэйнольдс (20), Бако (13)

5 апреля. Санкт-Петербург. «КСК Арена».