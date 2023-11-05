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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:50

УНИКС в гостях обыграл «Зенит»

Виктория Кравченко
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«Зенит» проиграл УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:83.

Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт, который набрал 22 очка. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Винс Хантер — 19 очков.

УНИКС вышел на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ . «Зенит» идет седьмым.

Баскетбол
Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 83:93 (26:29, 18:22, 18:21, 21:21)

5 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Зенит
БК УНИКС
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