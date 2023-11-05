УНИКС в гостях обыграл «Зенит»

Сегодня, 17:50
«Зенит» проиграл УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:83.
Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт, который набрал 22 очка. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Винс Хантер — 19 очков.
УНИКС вышел на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ . «Зенит» идет седьмым.
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«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 83:93 (26:29, 18:22, 18:21, 21:21)
5 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».