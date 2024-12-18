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Сегодня, 18:00

«Зенит» — УНИКС: смотреть матч Единой лиги ВТБ

«Зенит» и УНИКС встретятся в матче Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и УНИКС встретятся в матче Единой лиги ВТБ в среду, 18 декабря. Игра пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С результатом игры «Зенита» и УНИКСа можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ» и в нашей ленте новостей.

Команды провели по 19 матчей в Единой лиге ВТБ, «Зенит» одержал 17 побед, УНИКС — 14. Соперники встречаются в третий раз в этом сезоне, в сентябре УНИКС дважды победил «Зенит».

БК Зенит
БК УНИКС
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