«Зенит» победил «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:86.

У хозяев самым результативным игроком стал Ливай Рэндольф — 17 очков. У гостей 18 очков на счету Антона Карданахишвили.

«Зенит» одержал третью победу в пяти матчах и занимает 5-е место в таблице. «Уралмаш» проиграл третий матч — 7-я строчка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 91:86 (18:25, 27:17, 29:20, 17:24)

20 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».