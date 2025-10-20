«Зенит» победил «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

20 октября, 21:32
«Зенит» дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:86.
У хозяев самым результативным игроком стал Ливай Рэндольф — 17 очков. У гостей 18 очков на счету Антона Карданахишвили.
«Зенит» одержал третью победу в пяти матчах и занимает 5-е место в таблице. «Уралмаш» проиграл третий матч — 7-я строчка.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 91:86 (18:25, 27:17, 29:20, 17:24)
20 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».