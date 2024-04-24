«Зенит» обыграл «Уралмаш» и удвоил преимущество в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Сегодня, 20:32
«Зенит» дома победил «Уралмаш» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 82:74.
Самым результативным игроком матча стал форвард екатеринбуржцев Тайрелл Нельсон, набравший 20 очков.
«Зенит» одержал вторую подряд победу и удвоил преимущество в серии (2-0). Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 27 апреля.
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 82:74 (28:21, 15:18, 13:17, 26:18)
Счет в серии: 2-0
З: Эртель (16), Фрэйзер (15), Хантер (13)
У: Нельсон (20), Эллис (18), Нэвелс (12)