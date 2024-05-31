«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Дрю Гордона

«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью экс-форварда команды Дрю Гордона.

О смерти баскетболиста стало известно 31 мая. Он погиб в ДТП на 34-м году жизни.

«Баскетбольный клуб «Зенит» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Дрю. Мы запомним его как одного из самых ярких игроков сезона-2017/18, по итогам которого сине-бело-голубые завоевали бронзовые награды Единой лиги ВТБ», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Гордон выступал за «Зенит» с 2017 по 2018 год. Также он играл в Единой лиге ВТБ за «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Он дважды становился участником Матча звезд.