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Жбанов о Шведе: «Играть с ним — большой кайф»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» рассказал, что Алексей Швед быстро адаптировался в команде. За два матча в составе сине-бело-голубых Швед в среднем набирает 9 очков и делает 5,5 передачи.

— Как играть с Алексеем Шведом? Помню, в одном из интервью ты говорил о нем приятные слова.

— Очень приятно, большой кайф. Человек понимает баскетбол, видит открытых партнеров, делает нас лучше. Ему не надо много времени на адаптацию. Большой профессионал, большой человек. Надеюсь, с ним вместе добьемся успеха.

— Был момент, когда ты показывал ему, что надо бежать в другой угол.

— Чави (Паскуаль) славится тем, что у него огромный плейбук. Леша не так давно в команде. Стараемся ему помогать, подсказывать. Но уверен, что скоро он все выучит.

Георгий Жбанов. «Надеюсь, что получу приз лучшего защищающегося игрока сезона». Жбанов — о победе над ЦСКА

БК Зенит
Алексей Швед
Георгий Жбанов
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