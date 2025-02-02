Жбанов о победе в опросе «СЭ»: «Спасибо генменеджерам — оценили меня первыми»

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» отреагировал на победу в номинации «Лучший защищающийся» в анонимном опросе генеральных менеджеров клубов Единой лиги ВТБ.

— Наконец-то. Уже столько лет жду, что Лига оценит мои действия в защите, — сказала Жбанов. — Не всегда удается совершать много перехватов и блок-шотов, но ведь действия защищающегося на этом не заканчиваются. Так что спасибо генменеджерам — оценили меня первыми. Надеюсь, и в Лиге заметят мои действия в защите и я получу приз лучшего защищающегося игрока сезона.

— У тебя было шесть перехватов в одной игре.

— С «Пари НН». Почувствовал игру в защите, получилось шесть перехватов. Без помощи моих партнеров этого бы не получилось.